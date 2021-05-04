Нур-Султан, 4 мая 2021, 10:35 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Таджикистан с официальны визитом 19−20 мая. Об этом 4 мая написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в FaceBook.
Токаев встретится с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Собеседники обсудят активизацию региональной кооперации, а также обеспечение стабильности и безопасности в Туркестане.
В повестку дня также включены вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
Ранее в МИД Таджикистана сообщили, что президент Казахстана посетит Душанбе во второй половине мая.
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