Нур-Султан, , 10:35 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетит Таджикистан с официальны визитом 19−20 мая. Об этом 4 мая написал пресс-секретарь главы государства Берик Уали на своей странице в FaceBook.

Токаев встретится с таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном. Собеседники обсудят активизацию региональной кооперации, а также обеспечение стабильности и безопасности в Туркестане.

В повестку дня также включены вопросы развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Ранее в МИД Таджикистана сообщили, что президент Казахстана посетит Душанбе во второй половине мая.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Казахстана посетит Таджикистан