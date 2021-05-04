Буффало, США, , 10:42 — REGNUM Хоккейный клуб «Баффало Сэйбрз» обыграл команду «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Кибэнк-центр» в Буффало и закончилась победой хозяев со счетом 4:2.

В составе победителей забитыми шайбами отметились Тейдж Томпсон (35-я минута, в большинстве), финский защитник Расмус Асплунд (52-я) и оформивший в матче дубль Сэм Райнхарт (56-я и 60-я в пустые ворота).

У «Айлендерс» голы на свой счет записали Адам Пелеч (10-я) и Оливер Вальстрём (31-я)

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов смог отразить 36 из 40 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Баффало», этой победой прервавший свою проигрышную серию из четырех подряд встреч, 6 мая снова встретится с «Айлендерс», которые этим поражением прервали свою победную серию из двух подряд игр.