Пенза, , 10:34 — REGNUM В Пензенской области вторые сутки от последствий заражения новой коронавирусной инфекцией регистрируют пять летальных случаев. Всего с начала наблюдения, по информации на 4 мая, погибшими от COVID-19 числятся 665 жителей, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Жертвами болезни за сутки стали 44-летний мужчина и 54-летняя женщина, а также три пациента в возрасте от 65 до 80 лет. Причина смертей — коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.

Как сообщало ИА REGNUM, в России новые случаи коронавируса, по данным на 4 мая, выявлены в 82 регионах, при этом 13,5% пациентов не имели клинических проявлений болезни. За сутки умерли от коронавирусной инфекции 356 человек, полностью выздоровел 6631 ковид-пациент.

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