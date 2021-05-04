Симферополь, , 10:30 — REGNUM Туристы активно бронируют места в отелях Крыма на сентябрь и октябрь. Об этом рассказал журналистам председатель Комитета Государственного Совета РК по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Ещё в апреле спрос на бронирование номеров в отелях и гостиницах на Южном берегу Крыма был более 80%. Сейчас на майские праздники людей ещё больше. Порядка миллиона туристов ожидаем за весь май. Также повысился спрос на бронирование гостиниц на западе и востоке Крыма. Поэтому отели, которые уже распродали все номера, останавливают продажи», — цитирует Черника «Крым24».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Крыму стартовал курортный сезон. Власти региона рассчитывают, что в 2021 году регион посетит не менее восьми миллионов человек.