Москва, , 10:27 — REGNUM Начиная с 2020 года власти Российской Федерации лишили гражданства 280 человек, которые ранее получили паспорта гражданина России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел России.

Сообщается, что в 2020 году гражданство Российской Федерации получили 656 тысяч человек. При этом почти 280 человек были лишены ранее приобретенного гражданства России.

В МВД уточнили, что решение о приобретении гражданства России подлежит отмене, если власти установили, что такое решение было принято на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений. Кроме того, гражданства лишает тот, кто не имел намерения нести обязанности, установленные законодательством России для граждан, или же целью приобретения гражданства РФ являлось осуществление деятельности, представляющей угрозу основам конституционного строя России.