Москва, , 10:24 — REGNUM Рано утром перед избирательными участками автономного сообщества Мадрид начали скапливаться длинные очереди из избирателей. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Поскольку 4 мая не является выходным или государственным праздником в стране или регионе, многие жители региона приехали на участки пораньше, чтобы воспользоваться своим правом голоса и после голосования вернуться на работу.

Избирательные участки будут открыты до 20:00 по местному времени, но власти региона рекомендует лицам старше 65 лет и лицам с ограниченными возможностями приходить на голосование с 10:00 до 12:00.