Сеул, 4 мая, 2021, 10:43 — ИА Регнум. В апреле 2021 года индекс потребительских цен в Южной Корее составил 107,39 пункта, что на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Яблоки

Согласно опубликованным данным, темпы роста показателя является самыми высокими с августа 2017 года.

Известно, что базовая инфляция без учёта нестабильных цен на продукты питания и нефть составила 1,1%.

Стоимость сельскохозяйственной, рыбной продукции и продукции животноводства выросла на 13,1%. В частности, цена зеленого лука выросла на 270%, яблок — на 51,5%, молотого красного перца — 35,3%, риса — на 13,2%, куриных яиц — на 36,9%.

Стоимость промышленных товаров также выросла на 2,3% за счёт роста цен на нефтепродукты. Однако цены на электричество, воду и газ, напротив, упали на 4,9%.

Индекс потребительских цен — один из видов индексов цен, созданный для измерения среднего уровня цены на товары и услуги (потребительской корзины) за определенный период в экономике.