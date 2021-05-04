Сент-Луис, США, , 10:43 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» обыграл команду «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе и закончилась победой хозяев со счетом 3:1.

В составе «блюзменов» забитые шайбы на счету Брэйдена Шенна (26-я минута, в большинстве), Роберта Бортуццо (43-я) и Райана О'Райлли (60-я, в пустые ворота).

Автором единственной шайбы «Дакс» стал Райан Гецлаф (27-я).

Российские форварды «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв, а также российский нападающий «Анахайма» Александр Волков, не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис», проигравший прошлую встречу, 6 мая снова встретится с «Анахаймом», который победил в предыдущей игре.