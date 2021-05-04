Москва, , 10:31 — REGNUM TikTok-блогер Дина Саева рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак, почему она оказалась в клинике. Интервью доступно на YouTube-канале «Осторожно, Собчак».

По словам блогера, у неё начались проблемы с эмоциональным состоянием и резкие перепады настроения. Из-за этого семья Саевой приняла решение, устроить ей «диджитал детокс» — в клинике она провела две недели без телефона.

«Я две недели лежала без телефона, ощущения — супер», — рассказала блогер. Также она поделилась, что ей «не хватало коммуникации с аудиторией и семьей».

Как сообщало ИА REGNUM, Дина Саева объявила об уходе из социальных сетей, попрощавшись с подписчиками. Она удалила Instagram-аккаунт и скрыла все публикации в TikTok на несколько дней.

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