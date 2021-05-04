Владикавказ, , 10:18 — REGNUM В Северной Осетии произошло ДТП, жертвами которого стали два человека. Авария случилась на Транскавказской магистрали. На автодороге столкнулись три автомобиля — Renault, «ВАЗ-2111» и Toyota, сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Как установлено, столкновение автомашины Toyota, двигавшейся со стороны Ардона в сторону Алагира, с Renault произошло 3 мая в 20:30. От удара с Renault Toyota столкнулась с «ВАЗ-2111», после чего иномарка загорелась.

В результате водитель и пассажир автомашины Renault скончались на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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