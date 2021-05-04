Санкт-Петербург, , 10:55 — REGNUM В январе-марте 2021 года индекс потребительских цен в Санкт-Петербурге составил 102,3% по сравнению с первым кварталом 2020 года, а в Ленинградской области — 102,2%, сообщили в Петростате. При этом цены на продовольственные товары увеличились в среднем в Санкт-Петербурге на 2,9%, в Ленинградской области — на 3,6%.

Больше всего в первые три месяца текущего года подорожали охлажденные и мороженые куры: в городе — на 13,6%, в области — на 18,8%. Цены на куриные окорочка возросли, соответственно, на 9,0% и 10,3%, на яйца — на 8,4% и 9,2%, на плодоовощную продукцию — на 6,9% и 10,9%, на хлебобулочные изделия из муки высшего сорта — на 5,3% и 3,1%, на мясной фарш — на 5,1% и 3,9%, на пшеничную муку — на 3,6% и 1,7%.

«Рост цен на подсолнечное масло замедлился и составил в городе — 1,6%, в области — 0,4%, аналогично по сахару-песку — 0,9% и 2,0%», — говорится в публикации петербургского статистического ведомства.

Средний прирост цен на непродовольственные товары в Санкт-Петербурге в первом квартале составил 1,6%, в Ленинградской области — 1,5%. При этом ювелирные изделия из золота в Петербурге подорожали на 6,7%, в Ленобласти — на 2,9%, строительные материалы подорожали на 4,8% в городе и на 2,7% — в области, табачные изделия — на 4,1% и 5,1%, соответственно, легковые автомобили иностранных марок — на 5,2% и 3,5%, парфюмерно-косметические товары — на 1,5% и 1,2%, медикаменты — на 1,0% и 1,8%.

Цены на автомобильный бензин за первые три месяца 2021 года возросли в Санкт-Петербурге на 2,5%, в Ленинградской области — на 3,0%.

Стоимость платных услуг населению в Петербурге в первом квартале в среднем возросла на 2,4%, в Ленинградской области — на 1,1%. Так, например, проезд в городском пассажирском транспорте стал дороже в Петербурге на 7,8%, в Ленобласти — на 1,9%, проживание в гостинице — на 7,7% и 2,2%, услуги почтовой связи подорожали на 3,6% и 2,6%, соответственно.

«Стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг <…> в ценах марта 2021 года составила в Санкт-Петербурге 18 745 руб. (18-е место среди всех субъектов РФ), в Ленинградской области — 17 574 руб. (24-е место). По сравнению с декабрем 2020 года стоимость набора возросла в городе на 2,0%, в области — на 2,1%», — отметили в Петростате.

Оборот розничной торговли в Санкт-Петербурге составил 411 млрд рублей, что на 2,2% больше, чем в январе-марте 2020 года, в Ленинградской области оборот составил 118 млрд рублей, на 0,5% больше показателя первого квартала прошлого года.

«На 1 апреля 2021 года объем товарных запасов в организациях розничной торговли составил в Санкт-Петербурге 142 млрд рублей, в Ленинградской области — 43 млрд рублей, что обеспечит работу этих предприятий в городе на 43 дня, в области — на 46 дней», — подсчитали статистики.

Наконец, оборот общественного питания в Санкт-Петербурге в январе-марте 2021 года составил 19 млрд рублей, что на 14,8% меньше, чем в январе-марте 2020 года, в Ленинградской области — 4 млрд рублей, на 14% меньше.