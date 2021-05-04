Мадрид, 4 мая, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В общей сложности 4500 сотрудников Национальной полиции Испании и 2200 гражданских гвардейцев при поддержке 1400 сотрудников муниципальной полиции Мадрида будут следить за соблюдением безопасности на выборах в автономном сообществе Мадрид 4 мая. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Lucien leGrey (Autor de la fotografía A. Sierra) Испанская полиция

Муниципальные полицейские будут помогать Нацполиции Испании и Гражданской гвардии в наблюдении и контроле на избирательных участках.

Всего голосование пройдёт в 179 муниципалитетах автономного сообщества. Избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени.