Хабаровск, , 10:18 — REGNUM В Хабаровске в Радоницу будут курсировать до кладбищ и обратно специальные автобусы и троллейбусы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии.

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«11 мая запустим четыре специальных автобусных и троллейбусных маршрутов по направлениям: «Южный микрорайон — Центральное кладбище»; «Судоверфь — Троллейбусное депо»; «Комсомольская площадь — Троллейбусное депо»; «Речной вокзал — Кладбище», — пояснили в мэрии.

Перевозить горожан будет 31 единица автотранспорта.

Накануне Родительского дня на кладбищах проведут акарицидную обработку, установят биотуалеты.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени в Радоницу увеличат число автобусов, курсирующих до кладбищ.