Мадрид, , 10:15 — REGNUM Досрочные выборы в местный парламент начались в испанском автономном сообществе Мадрид. Об этом пишет издание 20minutos.

Избирательные участки открылись в 09:00 по местному времени (10:00 мск), они закончат свою работу в 20:00 (21:00 мск). После этого избирательные комиссии начнут подсчитывать голоса избирателей.

Всего голосование пройдёт в 179 муниципалитетах автономного сообщества. По данным издания, более 211 тысяч жителей региона уже отдали свой голос посредством почты. Фаворитом на досрочных выборах, по данным социологических опросов, является Народная партия (Partido Popular), кандидатом от которой на пост главы правительства является Исабель Диас Аюсо: именно она возглавляет мадридский регион на сегодняшний день.