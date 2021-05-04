с. Гаек, , 10:44 — REGNUM Во Львовской области Украины в селе Гаек обрушился мост через реку Западный Буг. Об этом сообщила 3 мая пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

В результате обрушения никто не пострадал, отметили в ведомстве.

Как сообщило издание Zaxid.net, в службе автомобильных дорог Львовской области журналистам рассказали, что мост был признан аварийным и его внесли в список объектов, которые должны были быть отремонтированы в 2021 году. Через мост старались не пускать грузовики, однако водители часто нарушали запрет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве, в подземном переходе, ведущем на станцию метро «Оболонь», частично обрушился потолок.

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