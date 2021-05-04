Вашингтон, , 10:16 — REGNUM Баскетбольный клуб «Вашингтон Уизард» уверенно обыграл команду «Индиана Пэйсерс» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 4 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр)» в Вашингтоне и закончилась в пользу хозяев с крупным счетом 154:141.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал литовский форвард «Индианы» Домантас Сабонис, оформивший в матче дабл-дабл с 32 очками и 19 подборами.

В составе «Вашингтона» самым результативным оказался японский легкий форвард Руи Хатимура, на счету которого 27 очков в игре. Его коллега по команде — разыгрывающий Брэдли Билл — оформил в матче трипл-дабл с 14 очками, 21 подбором и 24 результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Вашингтон», проигравший прошлый матч, 6 мая встретится с клубом «Милуоки Бакс». «Индиана» выиграла прошлую встречу и в этот же день сыграет с командой «Сакраменто Кингз».