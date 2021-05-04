4 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Анна Алябьева, , 10:40 — REGNUM В Нижнем Новгороде (Горьком) был создан многопрофильный военно-промышленный комплекс, выпускавший танки, самолёты, подводные лодки, артиллерийские орудия, бронемашины, радиостанции, боеприпасы и топливо. В конструкторских бюро совершенствовали и модернизировали военную технику, создавали новейшее вооружение.

Цех по сборке самолетов ЛаГГ-3. Нижний Новгород (Горький). 1942

В октябре 1941 года в Горьком был создан городской комитет обороны, который организовал размещение эвакуированных предприятий и специалистов военного производства. Производство многих видов вооружения превышало 30−40% от общесоюзного производства. Работа предприятий проходила даже в условиях бомбежек.

Предприятия

С 1941 по 1945 год 14 предприятий города получили 19 орденов. Некоторые из предприятий награждались по несколько раз, в их числе завод №92 Наркомата вооружений, Горьковский автозавод, «Красное Сормово». Многие предприятия неоднократно получали переходящие Красные знамена ГКО.

Автомобили ГАЗ-ААА выходят из ворот Горьковского автомобильного завода им. Молотова. Нижний Новгород (Горький). 1942-1943

К весне 1942 года на предприятиях города были выпущены сотни новых деталей, узлов, поковок и литья для других заводов оборонной промышленности, а также освоен выпуск танков Т-70 и аэросаней ГАЗ-98, снарядов М-30, угломеров ММ и кузовов ГАЗ-417 для иностранных грузовиков, поступавших по ленд-лизу. Также предприятие выпускало автомобили, лёгкие танки Т-60 и Т-70, танковые моторы, комплектующие изделия для танков Т-34, САУ, бронеавтомобили, миномёты, боеприпасы и снаряды для реактивных установок.

Труженики

На предприятиях активно развивалось стахановское движение. Ещё в предвоенном Горьком зародилось движение «двухсотников». Его инициатор — Фёдор Букин, работавший на машиностроительном заводе, выполнил дневной план на 200% — за себя и ушедшего на фронт товарища. К августу 1941 года в регионе «двухсотников» было уже 200 человек, в январе 1945 года — 10 318 человек.

Движение «двухсотников» (выполнявших две нормы и более за смену) вскоре переросло в движение «тысячников» (1000% за смену).

Вклад города в Победу

По данным сайта «городатрудовойдоблести.рф», вклад Нижнего Новгорода составил 38 318 танков, САУ, бронемашин; 43 688 минометов; 16 324 самолета; 27 подводных лодок; 109 636 автомашин; 85 722 радиостанции; 101 673 артиллерийских орудия; 1165 «Катюш», три бронепоезда; более 150 млн боеприпасов; каждый четвёртый истребитель; 1 351 688 реактивных снарядов; 121 870 мин.

Артиллерийский завод ЗИС-3. Нижний Новгород (Горький). 1942

2 июля 2020 года указом президента России Владимира Путина Нижний Новгород в числе 20 городов страны удостоен почётного звания РФ «Город трудовой доблести» за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.