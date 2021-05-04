Казань, 4 мая, 2021, 10:06 — ИА Регнум. В Татарии за минувший день на вызовы пожарные позразделения реагировали 70 раз. Половина из вызовов оказались ложными, сообщает 4 мая пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

16.mchs.gov.ru Тушение пожара. Татария

Так, из общего числа возгораний 35 оказались ложными, ликвидировали 23 пожара, из них в жилом секторе произошло шесть пожаров, по одному — в административных зданиях и транспортном средстве, еще 15 пожаров произошли на прочих объектах.

В 18 случаях причинами пожаров стало неосторожное обращение с огнем, в двух случаях — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, еще два пожара произошли из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей, один пожар — другие причины.

ИА REGNUM напоминает, в Казани на улице Батыршина 27 апреля произошел пожар в многоквартирном доме №29. Прибывшие экстренные службы с помощью масок спасли пять человек. Самостоятельно эвакуировались десять жильцов.

Читайте также: Пожар в казанской многоэтажке произошел во время обыска у хозяина