Иерусалим, , 10:03 — REGNUM Министерство здравоохранения Израиля приостановило дискуссию о вакцинации детей от коронавируса, сообщают «Вести Израиль» 4 мая со ссылкой на источники. Причина в том, что ведомство сейчас старается понять, насколько в принципе целесообразно прививать людей в возрасте от 12 до 15 лет. Отмечается, что до сего дня в министерстве, напротив, были согласны по данному вопросу: прививать надо.

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Причиной смены настроений в ведомстве стали случаи воспаления сердечной мышцы (миокардита) у молодых жителей страны, привившихся от ковида. В министерстве здравоохранения собрали статистику и опубликовали отчет, из которого следует, что миокардит становится всё более частым побочным эффектом. Всего зафиксировано 62 случая, как правило, у людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Еще одним поводом к сомнениям стало отсутствие серьезной заболеваемости среди детей, кроме того, лишь очень небольшая доля взрослых заражаются коронавирусом от детей. Решение минздрава будет принято, скорее всего, после заключения Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), которое, как ожидается, в начале следующей недели одобрит вакцину Pfizer для возрастной категории 12+.

Далеко не все жители страны прошли вакцинацию, но увеличения заражений в группе непривитых пожилых людей нет, подчеркивает глава детского отделения больницы «Сорока» Давид Гринберг. «Я изрядно удивлен, и у меня нет объяснений этому факту, — говорит профессор. — Если вирус все еще циркулирует, почему мы не видим новых больных, хотя дети непривиты? Это явление нужно исследовать с научной точки зрения. Мы видим, что дети находятся в той же ситуации, что и раньше, но заражаются теми же темпами, что и раньше. Мы позволим вакцинировать детей после того, как получим данные о безопасности прививок, но не будем рекомендовать проводить всеобщую вакцинацию. На мой взгляд, нет эпидемиологической необходимости рекомендовать вакцинацию абсолютно всем детям в возрасте 12−15 лет. Вместе с тем я не сомневаюсь в эффективности вакцины».