Монреаль, Канада, , 10:02 — REGNUM Хоккейный клуб «Монреаль Канадиенс» переиграл в овертайме команду «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Белл-центр» в Монреале и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 2:2. В состав «Торонто» забитыми шайбами отметились Тайлер Тоффоли (22-я минута, в большинстве) и Филлип Дано (60-я, при игре 6×5), у «Монреаля» голами отличились Морган Райлли (42-я) и Остон Мэттьюс (38-я).

Победу «Канадиенс» в овертайме принес гол Коула Кофилда (65-я).

Российский форвард «Торонто» Илья Михеев и российский защитник «Монреаля» Александр Романов не отметились в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Монреаль», одержавший третью подряд победу, 6 мая встретится с клубом «Оттава Сенаторз». «Торонто» этим поражением прервал свою победную серию из пяти игр подряд и 7 мая снова сыграет с «Монреалем».