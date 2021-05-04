Сургут, Югра, , 09:58 — REGNUM В Сургуте на мемориале Славы в преддверии Дня Победы установили боевой танк Т-34. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Установка танка Т-34 в Сургуте Пресс-служба горадминистрации Сургута

Отмечается, что легендарный танк Великой Отечественной войны Т-34 был выведен из строя в 1941 году. В Сургуте установили восстановленный танк, который стал третьим в стране. Два других находятся в музеях в центральной части России.

Торжественное открытие постамента с легендарным Т-34 запланировано на 8 мая. Подарок ко Дню Победы жителям Сургута сделала компания «Сибпромстрой-Югория». Ранее стоявший на постаменте танк Т-54 отправлен на реставрацию.