Москва, , 09:57 — REGNUM С начала 2021 года на горячую линию аппарата российского омбудсмена Татьяны Москальковой поступило почти пять тысяч звонков. Об этом сообщает пресс-служба аппарата.

«С начала года на горячую линию уполномоченного по правам человека в Российской Федерации поступило 4 910 звонков», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается также, что наибольшее число обращений связано с запросом информации по ранее поданным жалобам, а также получением различных справок: «Иные обращения, поступившие на горячую линию, касаются защиты жилищных прав, несогласия с решением суда, поступают жалобы на нарушения пенсионного обеспечения и социальной поддержки, граждан также волнуют вопросы охраны здоровья».