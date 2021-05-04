Пермь, 4 мая, 2021, 09:57 — ИА Регнум. В Перми ликвидировано открытое горение в двухэтажном здании склада по ул.Васильева. Проводится проливка конструкций, площадь пожара составила 800 кв. метров, сообщает ГУ МЧС по региону.

59.mchs.gov.ru Тушение пожара в складском помещении. Пермь

Напомним, утром 4 мая загорелся склад. В помещении хранились пластиковая продукция. Густой черный дым был виден из разных районов города.

К ликвидации возгорания привлекали 69 человек и 18 пожарных машин.