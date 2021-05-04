Душанбе, 4 мая, 2021, 09:54 — ИА Регнум. Военнослужащие Таджикистана потеряли меньше человек во время конфликта на границе, чем киргизская сторона, так как находились в оборонительных позициях. Об этом заявил начальник управления спецподразделений МВД Таджикистана Хуршед Мухаммадзода в интервью изданию «Азия-Плюс».

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Представитель СМИ спросил о числе жертв с таджикской стороны. «У меня нет точной информации. Но, если бы мы наступали, то жертв у нас было бы больше. Но мы были в обороне, а не в атаке. Поэтому, потерь у нас меньше», — сказал Мухаммадзода.

По его словам, население республики не принимало участие в конфликте. «Спасибо большое всем, кто отозвался со всех областей, но опять же, повторюсь, мы их не задействовали», — сказал глава управления.

По его словам, таджикские силовики задействовали минимальные силы из областных подразделений. «Количество не могу сказать, они минимальные», — сказал Мухаммадзода.

Он добавил, что граждане Киргизии и Таджикистана должны жить в согласии, а напряженные вопросы решать только путем переговоров.

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