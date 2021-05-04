Соледар, ДНР, 4 мая, 2021, 09:58 — ИА Регнум. За минувшие сутки зафиксированы четыре случая нарушения перемирия со стороны боевиков ВСУ, в ходе которых было выпущено 33 единицы боеприпасов. Об этом сообщили 4 мая в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Ngu.gov.ua Обстрел из украинского миномёта

На донецком и мариупольском направлениях украинские силовики выпустили в общей сложности 16 мин калибра 120 мм, 15 мин калибра 82 мм, применили гранатомёты АГС, крупнокалиберное и снайперское стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Весёлое, Саханка, Коминтерново, Безыменное», — рассказали в представительстве ДНР.

Как сообщается, попытки остановить обстрелы через координационный механизм не принесли результата — украинская сторона отрицала свою причастность к обстрелам.

Напомним, жертвой обстрела со стороны ВСУ стал один военнослужащий Народной милиции ДНР.