Афины , , 10:00 — REGNUM В Греции вновь открыли рестораны и бары, но коронавирус еще не ушел, заявил министр государственного развития и инвестиций Адонис Георгиадис, выступая на радиостанции ERT 3 мая.

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Он подчеркнул: открытие заведений общественного питания не является сигналом о том, что опасность миновала. «Никто не хочет ограничивать чью-либо свободу, но вирус должен быть взят под контроль», — добавил министр.

Он напомнил, что по действующим правилам за столиком может находиться не более шести человек, а заведение должно проводить всех посетителей самое позднее к 22:45.

Георгиадис подчеркнул цель правительства: она состоит в том, чтобы с открытием туризма 15 мая получить возможность продлить часы работы заведений общепита — при неизменном условии, что вирус продолжит тенденцию к снижению. Каждую неделю Комитет эпидемиологов будет, как и сейчас, собираться, чтобы следить за ситуацией. «Сегодня мы не возвращаемся к нашей прежней жизни, но мы делаем шаг к нормальности», — добавил министр.