Минусинск, Красноярский край, , 09:47 — REGNUM В городе Минусинске Красноярского края за два года обещают построить водопровод.

Как сообщили ИА REGNUM 4 мая в краевом министерстве промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, специалисты приступили к строительству кольцевого водопровода. Он обеспечит качественной питьевой водой 6450 человек — жителей частного сектора Минусинска.

Объект строится в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская среда».

В 2021 году запланировано строительство 5,2 км водопровода. В 2022 году должны построить оставшиеся 6,2 км. Общая сумма финансирования за два года — 187,8 млн рублей (166,7 млн из федерального бюджета; 19,2 млн — из краевого; 1,7 млн — из местного бюджета).

Напомним, в Минусинске благодаря проекту «Чистая вода» в 2019 году построили водопровод протяженность 2,45 км. Он обеспечил качественной питьевой водой жителей улицы Кызыльской.

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