Таганрог, Ростовская область, , 09:43 — REGNUM В Ростовской области при пожаре в многоквартирном доме спасли десять человек, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении МЧС России.

О возгорании в жилом доме на улице Индустриальной в Таганроге стало известно примерно в 18:35 мск. Прибывшие спасатели эвакуировали десять человек. На ликвидацию пожара ушло около 20 минут. На месте происшествия работали 12 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. Площадь пожара составила 15 кв. метров. Никто не пострадал.