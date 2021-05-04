Мухоршибирский район, Бурятия, , 09:42 — REGNUM В Мухоршибирском районе Бурятии в ночь на 3 мая произошёл пожар в жилом доме. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, пожарным в спасении жителя из горящего дома помогли двое молодых людей.

Как отмечается, студенты местного колледжа Даниил Петряков и Михаил Гусляков первыми обнаружили возгорание и сообщили спасателям.

«Затем они стали разбирать забор, чтобы обеспечить проезд пожарной технике. Разбив окна и выпустив дым, молодые люди обнаружили человека. Вместе с пожарными они спасли его», — отметили в ведомстве.

Как оказалось, это не первая спасённая жизнь на счету Даниила Петрякова. Тремя годами ранее он вместе с ещё двумя молодыми людьми также вынес из горящего дома пожилую маломобильную женщину.