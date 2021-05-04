Киев, 4 мая 2021, 09:39 — REGNUM 87% денег из $1,5 млрд, якобы конфискованных у окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, составляли наличные деньги. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Дом».
Чиновник добавил, что в рамках данного процесса Украине впервые удалось вернуть из США $600 тыс.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) начала готовить обвинения против адвокатов, которые представляют интересы Януковича на Украине.
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