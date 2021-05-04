Киев, 4 мая, 2021, 09:39 — ИА Регнум. 87% денег из $1,5 млрд, якобы конфискованных у окружения бывшего президента Украины Виктора Януковича, составляли наличные деньги. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Дом».

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

«Я активно участвовал в том, что мы вернули в государственный бюджет $1,5 млрд… Это $1,3 млрд наличными и около $200 млн ценными бумагами, на размер которых был сокращён государственный долг Украины», — рассказал он.

Чиновник добавил, что в рамках данного процесса Украине впервые удалось вернуть из США $600 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Служба безопасности Украины (СБУ) начала готовить обвинения против адвокатов, которые представляют интересы Януковича на Украине.