Екатеринбург, , 09:37 — REGNUM В Екатеринбурге у одного из бизнесменов изъяли 1000 пар обуви, изготовленной в Китае. Об этом сообщил журналистам начальник отдела по связям с общественностью Уральского таможенного управления Виталий Шабанов.

В рейде приняли участие сотрудники Уральской оперативной таможни и Роспотребнадзора. На товаре, представленном в торговом зале, не было обязательной маркировки.

«Законность ввоза товара на территорию страны владелец торговой точки подтвердить не смог», — отметил Шабанов.

Партию немаркированной обуви арестовали сотрудники Роспотребнадзора. Против владельца магазина завели административное дело по факту продажи немаркированной продукции. Теперь бизнесмену грозят штраф и конфискация этой продукции.