Варшава, , 09:37 — REGNUM В честь юбилея первой конституции Речи Посполитой, которая была принята 3 мая 1791 года, в Варшаве и Вильнюсе с помощью видеосвязи состоялось совместное торжественное заседание парламентов Польши и Литвы. В рамках мероприятия выступили и президенты этих республик. Об этом передает Polskie Radio.

Глава польского государства Анджей Дуда заявил, что «народы Польши и Литвы являются наследниками великой конституции 3 мая». По его словам, этот документ стал «первым основным закон в Европе, который объединил дух эпохи Просвещения с польскими традициями республиканизма и демократии». «Та Конституция по сей день составляет идентичность Польши и Литвы», — заявил Дуда.

Литовский лидер Гитанас Науседа отметил, что «главной целью конституции было укрепление гражданских свобод и их расширение». «Одновременно с этим, Конституция Речи Посполитой предусматривала и укрепление института государства, чтобы защитить его независимость, которая оказалась под угрозой со стороны соседних империй», — добавил он.

По итогам мероприятия парламенты Польши и Литвы приняли совместную резолюцию, в которой говорится, что документ от 1791 года «имел исключительное значение для обеих стран».