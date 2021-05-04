Бишкек, , 09:36 — REGNUM В Киргизии число пострадавших в вооруженном конфликте на границе с Таджикистаном достигло 189 человек. Об этом 4 мая заявила первый заместитель министра здравоохранения и социального развития республики Ализа Солтонбекова на брифинге.

По её словам, лечение в стационаре продолжают получать 100 человек, в том числе 59 — в Бишкеке. Ранее сообщалось о 183 пострадавших. С киргизской стороны в результате конфликта погибли 36 человек.

Ранее в минздраве Киргизии сообщили, что во время вооруженного конфликта на границе погибли 36 человек. Власти Таджикистана не сообщили о числе погибших граждан. В генпрокуратуре сообщили о «нескольких погибших». Таджикистанские СМИ сообщают о смерти 15 человек.