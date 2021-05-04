Хабаровск, , 09:51 — REGNUM За минувшую неделю в Хабаровском крае выявили 160 новых носителей коронавируса, темпы вакцинации не снижаются, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 мая в оперативном штабе.

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Введен ряд ограничений, в том числе на выезд граждан из посёлка Алонка Верхнебуреинского района, где зафиксирован семейный очаг заболевания — у шести человек подтвержден коронавирус.

«В преддверии майских праздников вакцинацию прошли 1600 человек старше 60 лет. Был организован выезд бригады и в отдалённый посёлок Кукан Хабаровского района. Там единовременно привито более 100 человек. Нужно продолжать такую практику работы по населенным пунктам», — сказал зампред правительства региона по социальным вопросам Евгений Никонов.

На 4 мая привились 82 809 человек. Работают 62 пункта вакцинации, 74 выездные бригады.

Всего поступило более 146 тыс. доз вакцины.

Предприятия общественного питания с 1 мая запустили скидочные программы для граждан, прошедших вакцинацию от коронавируса. Прорабатывается вопрос о бонусных акциях в театрах, кинозалах, бассейнах и других социально-культурных учреждениях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии все майские праздники продолжается вакцинация от коронавируса — на 4 мая более 107 тыс. человек уже привились первым компонентом.