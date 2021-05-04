Томск, , 09:32 — REGNUM Впервые более чем за 100 лет в Томской области появился белоглазый нырок (Aythya nyroca). Это очень редкий вид уток, включённый в Красную книгу России, сообщает 4 мая экологический центр «Стриж» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Краснокнижные утки под Томском Скриншот со страницы «Экологический центр «Стриж» в соцсети «ВКонтакте»

27 апреля двух самцов сфотографировали на памятнике природы «Коларовские водно-болотные угодья имени С. С. Москвитина» вблизи Томска. Как утверждают в экоцентре, до этого залётных нырков встречали в границах региона в самом начале XX века. Тогда их заметили под Томском и в низовьях Кети.

В целом в последние годы участились встречи этого вида по югу Сибири — в Алтайском крае, Республике Алтай, Новосибирской области. Специалисты предполагают, что, возможно, начался рост численности вида. Также могли ухудшиться условия обитания в пределах основного ареала, и птицы перемещаются в поисках более благоприятных участков.

В первой половине XX века белоглазый нырок был сравнительно обычен в лесостепи Западной Сибири. К концу XX века этот вид практически исчез из Сибири из-за массовой охоты и выжигания тростниковых зарослей на водоёмах.

В настоящее время белоглазый нырок гнездится в центральной Европе, а также в степной, полупустынной и пустынной зонах от Средиземноморья до Китая.

В экоцентре подчёркивают, что птицы находятся на закрытой для охоты территории, однако в 300−400 м от места встречи с 20 апреля идёт охота на уток. В полёте редких уток легко спутать с обычным охотничьим видом — хохлатой чернетью. Для охраны редких птиц экологи призывают изменить параметры охоты в Томской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в лесу под Новосибирском нашли необычный гриб под названием «Саркосома шаровидная».

Читайте также: В новосибирском лесу найден краснокнижный гриб