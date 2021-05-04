Роли, США, , 09:36 — REGNUM Хоккейный клуб «Каролина Харрикейнз» уверенно обыграл команду «Чикаго Блекхоукс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду «Пи-Эн-Си-Арены» в Роли и закончилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей голами отличились Даги Хэмилтон (7-я минута), чешский нападающий Мартин Нечас (14-я) и оформивший в матче хет-трик финский форвард Себастьян Ахо (25-я, 30-я, большинстве, и 59-я, в пустые ворота).

У «Чикаго» шайбами отличились Иэн Митчелл (39-я) и Алекс Дебринкэт (55-я)

Российские форвард «Каролины» Андрей Свечников записал на свой счет в матче одну результативную передачу. Российский защитник «Чикаго» Никита Задоров не отметился в матче результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Каролина», одержавшая четвертую подряд победу, 6 мая снова встретится «Чикаго» потерпевшим пятое подряд поражение.