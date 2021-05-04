Барнаул, , 09:28 — REGNUM В Индустриальном районе Барнаула сегодня, 4 мая, изменена система движения транспорта на участке ул. Лазурной, в районе пересечения с ул.Власихинской. Как сообщает пресс-служба городской мэрии, это вынужденная мера предпринята после просадки грунта, ведутся аварийно-восстановительные работы.

Просадка грунта в Индустриальном районе Барнаула Мэрия Барнаула

Движение перекрыто по проезжей части четной стороны ул. Лазурной, в районе пересечения с ул.Власихинской. На участке нечетной стороны ул. Лазурной, от ул. Власихинской до въезда на парковку ТЦ «Лента» организовано двустороннее движение. Как сообщало ИА, провалы и просадка грунта в Барнауле — достаточно частое явление.

Напомним весной 2016 г. на Красноармейском проспекте из-за размыва почвы под асфальт провалился автомобиль, припаркованный возле гостиницы «Турист».

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Тем временем, в мэрии Барнаула отмечают, что подобные аварии неминуемы и в будущем.

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