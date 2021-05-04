Москва, 4 мая, 2021, 09:24 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба РФ потребовала от застройщиков объяснить причины роста цен на жильё за последние годы. Об этом говорится в письме ФАС в адрес застройщиков, имеющемся в распоряжении ТАСС.

Рост цен на жильё

«В целях анализа динамики цен на рынке жилищного строительства и апартаментов, причин роста цен <…> вашей организации необходимо в срок до 30 апреля представить <…> обоснование причин роста цен за 1 кв. м объектов жилого и нежилого назначения (отдельно по каждому виду объектов) с 2019 года по настоящее время», — говорится в письме территориального органа ведомства в адрес одного из российских застройщиков.

От застройщиков требуют предоставить данные о структуре стоимости одного квадратного метра в процентном соотношении, а также экономическое и технологическое обоснование установления дифференциации цен по объектам, расположенным на земле одного района, на одном и том же этапе строительства.