Вашингтон, , 09:24 — REGNUM Основатель компании Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда решили развестись после 27 лет брака. Об этом они объявили 3 мая.

В совместном заявлении Билла и Мелинды Гейтс, которое основатель Microsoft разместил на своей странице в сети микроблогов Twitter, сказано:

«После многих размышлений и работы над нашими отношениями мы приняли решение окончить наш брак».

Также Гейтсы отметили, что за 27 лет брака они смогли вырастить трех замечательных детей и создать благотворительный фонд, который работает по всему миру.

Гейтсы подчеркивают, что продолжат совместную работу над фондом.

«Но мы не считаем больше, что мы как пара сможем расти вместе в этой новой фазе нашей жизни», — отметили Гейтсы.

Какова финансовая сторона развода, Гейтсы раскрывать не стали. Известно, что состояние семьи Гейтсов оценивается в $130 млрд.