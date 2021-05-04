Благовещенск, , 09:23 — REGNUM В Приамурье за последние сутки выявили ещё 15 носителей коронавируса (днём ранее — 13). За весь период пандемии в области инфицирование SARS-CoV-2 подтвердилось у 22 388 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 мая в региональном управлении Роспотребнадзора.

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Среди всех вновь выявленных носителей коронавируса восемь человек болеют ОРВИ. У семи человек на фоне COVID-19 врачи диагностировали пневмонию.

В области за всё время провели более 921 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию, в том числе за последние сутки — 1587.

По данным федерального портала стопкоронавирус. рф, за последние 24 часа в Приамурье скончались ещё два пациента с коронавирусом. За весь период пандемии жертвами COVID-19 в области стали уже 283 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии все майские праздники продолжается вакцинация от коронавируса — на утро 4 мая более 107 тыс. человек уже привились первым компонентом.