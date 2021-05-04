Челябинск, , 09:22 — REGNUM В Челябинской области за 3 мая обнаружили 104 носителя коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

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Столько же за сутки были выписаны в связи с выздоровлением. С начала пандемии в регионе насчитали уже 60 527 заразившихся, а вылечились 54 936.

Больных COVID-19 насчитывается 2916 человек. За последние сутки подтвердили смерть семерых граждан с коронавирусом, пятеро из них скончались от COVID-19.