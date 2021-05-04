Сеул, , 09:25 — REGNUM За минувшие сутки в Южной Корее от COVID-19 привили 66 920 человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

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По состоянию на 00:00 4 мая в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 3 466 908 человека. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 6,8%.

Отмечается, что прививку препаратом AstraZeneca в стране получили 1 863 973 человека, а препаратом Pfizer — 1 602 935 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получил ещё 30 538 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 267 032 человека.

Между тем за сутки в стране был зарегистрирован 858 случаев побочных эффектов на вакцину от COVID-19. Общее число побочных реакций, зафиксированных с начала вакцинации, составило 17 485 случаев.

Число скончавшихся после вакцинации в стране увеличилось на три человека, до 85 человек.