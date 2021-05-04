Екатеринбург, , 09:17 — REGNUM В Екатеринбурге гражданин 1970 года рождения пойдёт под суд за незаконный оборот немаркированной алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Подсудимый является уроженцем Пригородного района. Ему вменяют оборот нелегального алкоголя на общую сумму более 2,3 млн рублей. Следователи считают, что товар он приобрёл в декабре 2020 года у неустановленных лиц и хранил в надежде продать по цене ниже рыночной. Всего им было куплено более 1,5 тыс. бутылок и 86 канистр.

Обвинительное заключение по его делу уже утверждено. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский райсуд Екатеринбурга.