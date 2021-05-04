Вашингтон, , 09:14 — REGNUM Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд будет сопроводить главу госдепа Энтони Блинкена во время его визита на Украину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, опубликовавшая график поездок американских чиновников.

По данным пресс-службы, Блинкен и Нуланд отправятся на Украину 5−6 мая, по завершении визита в Лондон. Их будет сопровождать исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Напомним, во время госпереворота 2014 года в Киеве Нуланд открыто поддерживала путчистов. Она также запомнилась раздачей булочек участникам акций протеста в центре города.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля 2021 года Виктория Нуланд была назначена на должность заместителя госсекретаря США.

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