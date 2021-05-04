Вашингтон, 4 мая, 2021, 09:14 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд будет сопровождать главу Госдепа Энтони Блинкена во время его визита на Украину. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, опубликовавшая график поездок американских чиновников.

U.S. Department of State Виктория Нуланд

По данным пресс-службы, Блинкен и Нуланд отправятся на Украину 5−6 мая, по завершении визита в Лондон. Их будет сопровождать исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.

Напомним, во время госпереворота 2014 года в Киеве Нуланд открыто поддерживала путчистов. Она также запомнилась раздачей еды участникам акций протеста в центре города.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 апреля 2021 года Виктория Нуланд была назначена на должность заместителя госсекретаря США.