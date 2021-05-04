Санрайз, США, , 09:14 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» переиграл в овертайме команду «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 4 мая сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра прошла на льду арены «Би-Би-энд-Ти-центр» в Санрайзе и закончилась победой хозяев в овертайме со счетом 5:4.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 4:4. У «Флориды» забитые голы на свой счет записали Джонатан Юбердо (2-я минута), российский нападающий Никита Гусев (3-я), Маккензи Уигар (15-я) и шведский защитник Густав Форслинг (21-я), в составе проигравших шайбами отличились Джо Павелски (13-я, в большинстве), Джейсон Робертсон (18-я), финский нападающий Йоэль Кивиранта (44-я) и Тайлер Сегин (45-я).

Победу «Пантерз» принес гол финского форварда российского происхождения Александра Баркова (63-я, при игре 4×3).

Также Никита Гусев записал на свой счет в игре две голевые передачи. Российский форвард «Флориды» Григорий Денисенко и российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов не отметились в матче результативными действиями. Российский голкипер «Старз» Антон Худобин был заменен в начале второго периода, отразив 11 из 15 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Флорида», одержавшая четвертую подряд победу, 9 мая встретится с клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». «Даллас» потерпел четвертое подряд поражение и сыграет «Тампой» 6 мая.