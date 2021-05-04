Магас, , 09:10 — REGNUM В Ингушетии не будет построен стадион на 15 тыс. мест в Магасе. Затраты на создание спортивного объекта в несколько раз превышают собственные доходы региона, а у республики есть более важные первоочередные проблемы, на которые требуется направить денежные средства. Так объяснил отказ от идеи строительства стадиона премьер-министр республики Владимир Сластенин.

Он напомнил, что проект стадиона был согласован с федеральным центром в 2018 году. Тогда требовалось обеспечить софинансирование объекта на 30% из регионального бюджета, что составляло 4,6 млрд рублей. При этом на момент заключения соглашения уровень собственных доходов Ингушетии не превышал 3 млрд рублей.

«По причине сложной ситуации в финансовой сфере региона (кредиторская задолженность — 3,8 млрд рублей, бюджетные меры принуждения — 1,6 млрд рублей, дефицит бюджета — около 2 млрд рублей), а также отсутствия внебюджетных источников софинансирования (инвесторов), соблюдение данного условия не представлялось возможным», — говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

Также уточняется, что даже при наличии необходимых средств согласно условиям применения мер бюджетного принуждения не допускаются траты на проекты, не относящиеся к первоочередным расходам социального назначения. Поэтому необходимо сначала решить насущные проблемы, а уже потом реализовывать такие масштабные проекты.

Напомним, в ноябре 2020 года Ингушетия была признана банкротом и управление финансами республики было передано федеральному Минфину.

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