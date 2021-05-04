Новосибирск, , 09:10 — REGNUM В Новосибирской области, по прогнозам синоптиков, в первой декаде мая ожидается повышение температуры воздуха до 22 градусов тепла. Это на 2−5 градусов выше нормы.

При этом сильных осадков не ожидается. Однако прогнозируется порывистый ветер. А это, по данным регионального управления МЧС РФ, будет способствовать «усугублению оперативной обстановки с пожарами».

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новосибирской области по фактам нарушений противопожарной безопасности в условиях действия особого противопожарного режима возбуждено более 300 административных дел, порядка 100 лиц привлечены к административной ответственности.

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