Кызыл, , 09:07 — REGNUM В столице Тувы Кызыле за нарушение антиковидных мер и антисанитарию оштрафуют гимназию №9. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, в учебном заведении 30 апреля провели мероприятие под названием театр «Планетарий» с участием более 100 детей.

При этом организаторы нарушили множество требований Роспотребнадзора. Так, в школе не соблюдался масочный режим, отсутствовали санитайзеры и прибор для обеззараживания воздуха, санитайзеры. Кроме того, в туалетах не оказалось туалетной бумаги и держателей по них, бумажных полотенец, мыла.

«В действиях/бездействиях должностного и юридического лица надзорным органом усматриваются факты совершения административного правонарушения, предусмотренного по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ», — отметили в мэрии.